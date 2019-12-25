В учебном учреждении есть комплекс для занятий физкультурой с двумя бассейнами.

Во вторник, 3 августа, стало известно, что в Коломягах построили новую школу на 1 600 мест и двумя бассейнами. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству.

Новое образовательное учреждение находится на улице Лидии Зверевой, д №3. Застройщик проекта – "БалтИнвестСтрой". В трехэтажной школе два учебных блока, в одном из которых расположены классы для учеников начальной школы. Для них же предусмотрен отдельный вход в вестибюль. Помимо "углубленных классов, учебно-производственных мастерских и помещений свободного творчества" есть комплекс для занятий физкультурой с двумя бассейнами.

Открытие школы намечено на начало учебного года.

Ранее мы сообщали, что семь новых школ Петербурга распахнут свои двери 1 сентября. Всего в 2021 году в Петербурге после завершения строительства, капитального ремонта и реконструкции будет открыто 11 школ.

Фото: комитет по строительству