Петербургских детей 1 сентября встретят семь новых школ

Всего в 2021 году в Петербурге после завершения строительства, капитального ремонта и реконструкции будет открыто 11 школ.

Ежегодно школьные ряды пополняются на 20 000 первоклассников. Важной задачей правительства города стало строительство новых больших и современных школ. Свои двери 1 сентября впервые откроют семь новых школа – четыре в Приморском районе и по одной в Московском, Красносельском и Выборгском районах. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга И.П.Потехиной.

Еще одно здание – дополнительная площадка школы № 460 Пушкинского района была открыта еще в марте. В четвертой четверти там обучались более 700 школьников. С 1 сентября учреждение откроет двери для 1550 учеников.

После капремонта откроется школа № 126 Калининского района. К началу нового учебного года должна завершиться реконструкция здания школы № 434 Курортного района.

В рамках государственной программы "Развитие образование в Санкт-Петербурге" в 2021 году проводится капремонт в зданиях 137 образовательных учреждений и в их числе 73 школы.

В конце года будет достроена еще одна школа в Приморском районе.

Всего в 2021 году в Петербурге после завершения строительства, капитального ремонта и реконструкции будет открыто 11 школ, которые примут дополнительно почти 10 000 учеников.

Также до конца года в школах Ленобласти появятся 4,5 тысячи мест.

Фото: Piter.tv