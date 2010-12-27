В Коломягах открыли парк усадьбы Орловых-Денисовых

В 2018 году парк закрыли для благоустройства территории.

Спустя два года в Приморском районе Петербурга открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах. Данный парк имеет статус памятника федерального значения и охраняется государством.

Специалисты воссоздавали ландшафтную композицию, газоны и дорожки по сохранившимся историческим документам. Также на территории усадьбы укрепили береговую линию Графского пруда и очистили водоем.

Ремонт начали в 2018 году, когда парк пришел совсем в негодное состояние. Садовники вылечили 120 деревьев, в том числе двухсотлетние липы. Также были высажены и молодые деревья – ивы, дерен, липы, чубушник.

Ранее в Адмиралтейском районе после ремонта открылся сад Валентина Пикуля.

Фото: ВК/ Любимые ♥ Коломяги ♥