Осенью в Коломягах нанесут первую эксплуатационную маркировку

В ноябре были введены четыре вида разметки: радиус, чтобы предотвратить парковку автомобилей на поворотах во дворах, пешеходные коммуникации для облегчения перехода жителей через проезды, перед контейнерной площадкой и местоположение пожарного гидранта.

В Петербурге прошло совещание с участием представителей муниципальных образований и Комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), на котором обсуждались вопросы контроля правил парковки во дворах и использования "эксплуатационной маркировки", как сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В ноябре были введены четыре вида разметки: радиус, чтобы предотвратить парковку автомобилей на поворотах во дворах, пешеходные коммуникации для облегчения перехода жителей через проезды, перед контейнерной площадкой и местоположение пожарного гидранта. Нанесение такой маркировки поможет определить места, где можно парковать автомобили, и обеспечит беспрепятственный проезд для машин экстренных служб.

Первыми, кто получил все необходимые разрешения, стали представители МО Коломяги. Они планируют нанести разметку уже в сентябре текущего года. За ними следуют представители МО Светлановское – их проект уже рассматривается специалистами. Запрет на стоянку и остановку на разметке вступил в силу с момента принятия закона.

Ранее мы сообщили о том, что в Курортном и Московском районах с 27 июня ограничат проезд.

Фото: ГАТИ