В Коломне супруги сделали ремонт в квартире, заселились и умерли

Стали известны подробности загадочной смерти супругов.

В Коломне после ремонта в своей квартире умерла супружеская пара.

Трагедия произошла в ночь с 17 на 18 января, но подробности стали известны только сейчас. 18 января в своей квартире без признаков насильственной смерти обнаружены тела хозяев квартиры. Как сообщают региональные следственные органы, супруги самостоятельно сделали ремонт в своей квартире. Во время ремонта были внесены изменения в систему дымохода и газовой колонки, в систему вентиляции воздуха в целом. В результате помещение наполнилось углекислым газом.

По факту смерти супружеской пары возбуждено уголовное дело.

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