В данный момент проект КоАП дорабатывается с учётом позиций различных государственных инстанций.

В КоАП появится возможность обнулить нарушения ПДД после оплаты штрафа. Об этом рассказал член рабочей группы по подготовке проекта кодекса, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

По его словам, если нарушение правил дорожного движения было зафиксировано средствами фото- или видеофиксации, а нарушитель в срок уплатил штраф, то это не будет считаться нарушением.

В данный момент проект КоАП дорабатывается с учётом позиций различных государственных инстанций.

Ранее мы писали, что из обновлённого КоАП исключили штраф за отказ от вакцинации.

Фото: Piter.tv