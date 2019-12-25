Из обновлённого КоАП исключили штраф за отказ от вакцинации. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Вяткина.
До этого за отказ от вакцинации и прививок, предусмотренных медицинским осмотром, граждан из группы риска штрафовали на семь тысяч. В Роспотребнадзоре объясняли, что данная статья распространялась только на профессиональные группы риска.
Ранее мы писали, что более 70% россиян не хотят делать прививку от коронавируса. Согласны на вакцинирование российскими "Спутник V" 23% респондентов, 73% заявили, что пока не готовы привиться. Четыре процента заявили, что переболели COVID-19, поэтому нужды в вакцинации для них нет.
Фото: pixabay.com
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