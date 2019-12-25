Данная статья распространялась только на профессиональные группы риска.

Из обновлённого КоАП исключили штраф за отказ от вакцинации. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на депутата Госдумы Дмитрия Вяткина.

До этого за отказ от вакцинации и прививок, предусмотренных медицинским осмотром, граждан из группы риска штрафовали на семь тысяч. В Роспотребнадзоре объясняли, что данная статья распространялась только на профессиональные группы риска.

Ранее мы писали, что более 70% россиян не хотят делать прививку от коронавируса. Согласны на вакцинирование российскими "Спутник V" 23% респондентов, 73% заявили, что пока не готовы привиться. Четыре процента заявили, что переболели COVID-19, поэтому нужды в вакцинации для них нет.

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