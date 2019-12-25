В Княжпогостском районе Коми на участке "Депрессия" будут искать золото

На работы выделяется 5 миллионов рублей.

ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского" (Петербург) разместил закупку, в рамках которой планируется оценить строение и золотоносность подземных образований в одном из уголков республики Коми.

Это Княжпогостский район, участок с довольно символичным названием "Депрессия" (верховья ручья Димтемъёль). Добраться туда непросто – последние 15 километров надо ехать либо тракторными дорогами, либо вовсе по бездорожью.

Во время предстоящих работ предполагается пробурить 10 скважин со средней глубиной 52,5 метра. Планируется, что изыскания начнутся в третьем квартале, а завершатся в четвертом. Их результаты позволят дополнить соответствующие геологические карты.

Заявки от компаний, желающих реализовать проект, принимаются до 25 июня. На работы выделяется 5 миллионов рублей из федерального бюджета.

Как сообщало ранее Piter.tv, специалисты займутся поиском алмазных месторождений в Архангельской области.

Фото: Pixabay.com