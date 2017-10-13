Видео: в Китае запустили первый в мире пассажирский беспилотник-дрон

Китайский беспилотник продемонстрировал свой первый полет перед СМИ.

Первый в мире пассажирский беспилотник EHang 184 ("Ихан 184") совершил свой первый полёт в китайской провинции Гуандун перед журналистами. На борту дрона в этот момент находился человек. По информации китайских СМИ, беспилотник имеет возможность развить скорость до 100 км/ч, в воздухе он может держаться до 25 минут. Также аппарат способен совершать полет при скорости ветра около 14 м/с.

Известно, что его начали разрабатывать около 5 лет назад. Китайский беспилотный может перевозить одного пассажира или груз весом не более 100 кг. Беспилотник может достичь высоту до 500 метров. Для полной зарядки дрона нужно всего 2 часа.

Особенность аппарата заключается в том, что он обладает специальной защитной системой, благодаря которой в случае неисправности пассажиры могут остановить самолет и он зависнет в воздухе на некоторое время.

Генеральный директор EHang Ху Хуачжи сказал, пока что полеты еще нельзя назвать полностью автономными, поэтому использование подобных аппаратов в повседневной жизни еще не скоро будет осуществлено.

"Полагаю, в этом году мы сможем получить разрешения на полеты в 80% стран и регионов мира", - сообщил Ху Хуачжи.

Видео и фото: YouTube / EHANG