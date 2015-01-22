В Китае восемь человек пострадали при обрушении здания после взрыва

В городе Тяньцзинь зафиксирован хлопок газа в жилом здании.

СМИ: В КНР восемь человек пострадали при обрушении здания после взрыва. Об этом рассказали представители Центрального телевидения КНР. Известно, что пациенты травмировались из-за частичного падения конструкций в шестиэтажном доме, расположенном в городе Тяньцзинь на севере страны. Уточняется, что инцидент возник после хлопка. О взрыве очевидцы сообщили около 07:20 утра по местному времени (в 02:20 во времени Москвы). По предварительным сведениям от экстренных ведомств, произошла утечка газа

В настоящее время все пострадавшие отправлены в ближайшую больницу. На месте чрезвычайной ситуации работают спасатели и правоохранительные органы.

В Брянской области сработало взрывное устройство на железной дороге.

Фото и видео: YouTube / ANNnewsCH