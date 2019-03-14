В Китае стартовали продажи бюджетного Gelandewagen

Концерн представил рестайлинговый внедорожник Beijing BJ80.

В Китае стартовали продажи бюджетного Gelendewagen. Об этом сообщила пресс-служба компании BAIC.

По факту, Beijing BJ80 стал бюджетным аналогом Mercedes-Benz Gelandewagen. Внедорожник оснащен новой моторной гаммой. У автомобиля данной модели есть шестицилиндровый турбомотор на 3,0 л мощностью 280 лошадиных сил. Помимо этого, Beijing BJ80 агрегатируется с 8-скоростным гидромеханическим АКПП. Имеется полноприводная система с блокировкой дифференциалов. Производитель увеличил колесные арки. Покупателю предлагается два новых оттенка.

Стоимость автомобиля составляет 350 тыс. юаней (от 3,5 млн рублей по текущему курсу).

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Видео: Youtube/汽车途途试道