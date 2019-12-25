Эксперты выяснили, почему силовые агрегаты современных автомобилей раньше времени выходят из строя.

Стало известно, по каким причинам двигатели быстро выходят из строя. Анализ провели специалисты портала "АвтоВзгляд".

Главная причина поломки двигателя заключается в количестве технологий в силовых агрегатах. В качестве примера, специалисты приводят установку GDi от Mitsubishi. Они утверждают, что российское топливо не подходит для GDi. Она быстро выходит из строя так как её кольца становятся непригодными для использования. Подобная проблема наблюдается у японских, немецких и французских производителей. Также, среди примеров оказалась и российская LADA.

По мнению экспертов, второй причиной является неверная трактовка регламентов производителя. Иными словами, во многих документах они используют трактовки, под которыми невозможно определить срок эксплуатации или интервал замены технических жидкостей. Для профилактики проблемы специалисты рекомендуют использовать качественное топливо.

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