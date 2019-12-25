Речь идет о телеграмме председателю КНР Си Цзиньпину.

Президент РФ Владимир Путин направил Китаю соболезнования из-за последствий наводнений. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства выразил искренние соболезнования в связи с последствиями масштабных наводнений в южных провинциях Китая. По его словам, Россия разделяет скорбь тех, кто потерял близких после наводнения. Он выразил надежду, что китайским властям удастся побыстрее оценить потери и помочь пострадавшим от катаклизмов.

Наводнения в Китае разрушили 17 тыс. домов и других построек. По предварительным данным пострадали 19,38 млн человек, погибли или пропали без вести – 121 человек.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске.

Фото: kremlin.ru