Объединённый игрок на рынке будет закупать российскую и африканскую нефть.

В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти - нефтеперерабатывающие гиганты Китая могут объединиться для закупок сырья.

Переговоры об этом уже ведут China Petroleum & Chemical, PetroChina, Cnooc и Sinochem Group.

Отметим, что данная инициатива уже обсуждалась в 2019 году — сейчас переговоры начались вновь. Предварительный план уже одобрило китайское правительство и отраслевой регулятор.

Ожидается, что объединённый игрок на рынке будет закупать российскую и африканскую нефть.

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