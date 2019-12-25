В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти - нефтеперерабатывающие гиганты Китая могут объединиться для закупок сырья.
Переговоры об этом уже ведут China Petroleum & Chemical, PetroChina, Cnooc и Sinochem Group.
Отметим, что данная инициатива уже обсуждалась в 2019 году — сейчас переговоры начались вновь. Предварительный план уже одобрило китайское правительство и отраслевой регулятор.
Ожидается, что объединённый игрок на рынке будет закупать российскую и африканскую нефть.
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