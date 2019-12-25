Они распространены в Испании и Италии.

В Китае предупредили о более агрессивных штаммах коронавируса. Об этом сообщили журналисты Daily Mail со ссылкой на исследование группы ученых из Чжэцзянского университета. Специалисты уверены, что на данный момент COVID-19 имеет не менее 30 разновидностей. Это усложняет мировую борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

Представители КНР предполагают, что наиболее опасные штаммы обнаружены именно в Китае. Далее они распространились по Европе (особенно- Испания и Италия). Предположительно американцы заражаются более слабой версией вирусной инфекции.

Авторы научного исследования рассказали, что обнаружили первые доказательства того, что мутации вируса сказываются на тяжести заболевания. Это связано со способностью инфекции заражать, а после уничтожать здоровые клетки человека.

Установлена температура гибели коронавируса.