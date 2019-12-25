В Китае открыли вторую по величине в мире солнечную электростанцию

Solar-Plus-Storage уступает по размерам только Bhadla.

В Китае открыли солнечную электростанцию,которая по своей величине стала второй в мире. По данным местного агентства CNET, станция уступает по размерам только индийскому аналогу Bhadla. При этом мощность объекта заявлена на 2,2 ГВт, а система Solar-Plus-Storage оснащена накопителем энергии.

Электростанция размещена на территории провинции Цинхай. Накопитель энергии системы рассчитан на 202,86 МВтч. Объект введен в эксплуатацию за счет сотрудничества двух местных корпораций - Huanghe Hydropower Development и Sungrow. Солнечная электростанция стала одним из пунктов китайской программы по созданию собственной сети, которая будет способна передавать энергию ВИЭ с западной части страны на густонаселенную восточную территорию.

Напомним, что на прошлой неделе председатель КНР Си Цзиньпин рассказал, что Пекин стремится достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году.

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