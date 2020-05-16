Выводы исследования объясняют наличие у некоторых заражённых коронавирусом расстройств с кишечником.

В Китае назван новый очаг коронавируса в организме человека. Об этом рассказали китайские учёные в своём исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine.

По их словам, очаг коронавируса может локализоваться в кишечнике человека и распространяться при помощи отходов жизнедеятельности.

Причина в том, что клетки кишечника могут легко заражаться COVID-19. Учёные вырастили искусственный аналог кишечника летучих мышей и человека и проанализировали кал. Выяснилось, что от отходов жизнедеятельности вирус распространяется как от летучих мышей к человеку, так и наоборот.

Выводы исследования объясняют наличие у некоторых заражённых коронавирусом расстройств с кишечником.

Ранее врач рассказал о симптомах тяжелой формы COVID-19.

Видео: YouTube / Sky News