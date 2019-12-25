  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кировском районе завершилась реконструкция тепломагистрали
Сегодня, 9:40
165
nadezhda_sib

В Кировском районе завершилась реконструкция тепломагистрали

0 0

Работы велись с сентября 2020.

В Кировском районе Петербурга завершилась реконструкция тепломагистрали, она проходила в два этапа. Работы затронули участок от проспекта Стачек, 99 до Кронштадтской площади. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Специалисты отремонтировали 1,2 км теплосети. Они проложили трубопровод с устройством защиты от коррозии и химически агрессивных сред. В результате этого надежным теплоснабжением обеспечили почти 700 зданий. 

Ранее губернатор Петербурга заявил о том, что городские службы полностью готовы к осенне-зимнему периоду. 

Фото из архива пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 

Теги: отопление, реконструкция, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии