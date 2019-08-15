Городские службы полностью готовы к осенне-зимнему периоду

Об этом заявил губернатор.

Во вторник, 20 октября, стало известно, что инженерно-энергетический комплекс и предприятия ЖКХ Петербурга полностью готовы к осенне-зимнему периоду.

Губернатор отметил, что на системах теплопотребления выполнены все необходимые работы, рисков срыва отопительного нет. Отмечается, что к сезону подготовлены 29 291 здание. К аварийным ситуациям готовы 673 аварийно-ремонтных бригады. Градоначальник уточнил, что в городе появился специальный пожарно-спасательный гарнизон, созданный для обеспечения безопасности людей на водных объектах.

Ранее мы писали, что в "Мостотресте" рассказали, когда в Петербурге завершится сезон разводки мостов.

Фото: Piter.TV