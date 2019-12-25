В "Мостотресте" рассказали, когда в Петербурге завершится сезон разводки мостов

Комитет по транспорту ориентируется в этом вопросе на погоду.

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, когда в Петербурге завершится сезон разводки мостов. Об этом сообщает пресс-служба "Мостотреста".

Комитет по транспорту ориентируется в этом вопросе на погоду. Последнюю разводку планируется провести в ночь на 30 ноября. При этом, если температура резко упадет, то могут закрыться водотоки по Неве, тогда и мосты разводить будет не нужно.

Отмечается, что в декабре петербуржцы смогут передвигаться по Северной столице, так как в городе ожидаются редкие технические разводки мостов.

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