В Смольном внесли очередные правки в проект бюджета на 2020 год

Доходная часть увеличилась на 36,1 млрд рублей.

Во вторник, 20 октября, правительство Петербурга внесло очередные правки в проект осенней корректировки бюджета на 2020 год. В результате доходная часть увеличилась на 36,1 млрд рублей (на 6,3%), а расходы – на 24,6 млрд рублей.

Корректировки внесли в тот вариант бюджета, который был принят в начале лета. Изменения связаны с улучшением показателей по налоговым поступлениям, а также с ростом безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Наибольший рост отмечен по налогу на прибыль. Он составил 10,5 млрд рублей. Также на 6,8 млрд рублей выросли поступления по акцизам и на 2,8 млрд рублей – по НДФЛ. При этом на 1,9 млрд рублей снизились доходы от продажи материальных и нематериальных активов, на 1 млрд – сборы по штрафам.

В итоговом варианте проекта доходы города в 2020 году составят 610 млрд рублей, расходы – 709,5 млрд рублей. Таким образом, дефицит сократится на 11 млрд рублей – с 111 до 100 млрд рублей. В рамках второго чтения эти цифры могут быть еще уточнены.

Ранее мы писали, что финансовая ситуация в Петербурге оказалась лучше прогнозируемой.

Фото: Piter.TV