Финансовая ситуация в Петербурге оказалась лучше прогнозируемой

Администрация города придерживалась негативного сценария.

Во вторник, 20 октября, губернатор Петербурга сообщил, что ситуация с городским бюджетом оказалась лучше, чем предполагалось.

Александр Беглов отметил, что 2020 год стал для города проверкой на прочность. Придерживаясь негативного сценария, Смольный сократил доходы на 100 миллиардов рублей, однако все оказалось "не так драматично". Так, за девять месяцев доходную часть бюджета удалось исполнить в сумме 455 746 млн рублей. Собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы) составили 92,9 % от общего объема доходов, поступления из федерального бюджета — 7,1 %.

Ранее мы писали, что пандемия коронавируса в Петербурге может пойти по майскому сценарию.

Фото: пресс-служба администрации Петербурга