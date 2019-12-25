Петербургу грозит повторение майской ситуации с коронавирусом

Это может случиться, в том числе, из-за несоблюдения масочного режима.

Глава Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что в городе может повториться майская ситуация с коронавирусом. В настоящий момент показатели по числу выявленных случаев заражения и госпитализаций похожи на те, что были весной. Об этом сообщает 78.ru.

Лисовец отметил, что пока пиковые показатели не побиты, однако вскоре может сложиться такая ситуация, когда все койко-места для пациентов с КОВИД могут быть заняты. Это может случиться, в том числе, из-за несоблюдения масочного режима.

При этом отличие от майского сценария все же есть: у многих петербуржцев уже есть иммунитет к коронавирусной инфекции. На утро вторника, 13 октября, в Петербурге были свободны 20% коек для пациентов с КОВИД.

Ранее мы писали, что расходы на борьбу с коронавирусом заложат в бюджет Петербурга на 2021 год.

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