В Кировском районе загорелся мусор в неэксплуатируемом здании

В пятницу, 27 мая, в Кировском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Информация о пожаре поступила в 19:03 на пульт спасателей. На улице Лени Голикова в доме, 29, началось возгорание. В неэксплуатируемом здании происходило горение мусора на площади 12 кв. метров. Обошлось без пострадавших.
На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и 3 пожарные машины. В 19:44 его потушили.
Ранее мы писали, что на Индустриальном проспекте 15 пожарных тушили балкон. Обошлось без пострадавших.
Фото: Piter.tv
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