В Кировском районе загорелся мусор в неэксплуатируемом здании

Информация о пожаре поступила в 19:03 на пульт спасателей.

В пятницу, 27 мая, в Кировском районе Петербурга произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила в 19:03 на пульт спасателей. На улице Лени Голикова в доме, 29, началось возгорание. В неэксплуатируемом здании происходило горение мусора на площади 12 кв. метров. Обошлось без пострадавших.

На борьбу с огнем отправились 15 спасателей и 3 пожарные машины. В 19:44 его потушили.

Ранее мы писали, что на Индустриальном проспекте 15 пожарных тушили балкон. Обошлось без пострадавших.

Фото: Piter.tv

