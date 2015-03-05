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На Индустриальном проспекте 15 пожарных тушили балкон
Сегодня, 19:22
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На Индустриальном проспекте 15 пожарных тушили балкон

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Обошлось без пострадавших.

В Красногвардейском районе Петербурга 27 мая произошел пожар в квартире. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. 

Сообщение о пожаре поступило в 18:22 на пульт спасателей. На Индустриальном проспекте в доме, 10, корпус 1, загорелся балкон в трехкомнатной отдельной квартире. На балконе обгорела обстановка на площади 4 кв. метра. Обошлось без пострадавших.
На борьбу с огнём отправились 15 спасателей и 3 пожарные машины. В 19:09 его потушили. 

Ранее мы писали, что в квартирном пожаре на Кадетском бульваре пострадал мужчина. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Фото: Piter.tv

Теги: балкон, индустриальный проспект, квартира
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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