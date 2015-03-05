На Индустриальном проспекте 15 пожарных тушили балкон

Обошлось без пострадавших.

В Красногвардейском районе Петербурга 27 мая произошел пожар в квартире. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило в 18:22 на пульт спасателей. На Индустриальном проспекте в доме, 10, корпус 1, загорелся балкон в трехкомнатной отдельной квартире. На балконе обгорела обстановка на площади 4 кв. метра. Обошлось без пострадавших.

На борьбу с огнём отправились 15 спасателей и 3 пожарные машины. В 19:09 его потушили.

Ранее мы писали, что в квартирном пожаре на Кадетском бульваре пострадал мужчина. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 3 единицы техники и 15 человек личного состава.

Фото: Piter.tv