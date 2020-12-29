В Кировском районе загорелись две машины

У одной из них выгорел багажный отсек, другую огонь охватил полностью.

Спасатели тушили горящие иномарки ночью в Кировском районе Петербурга. "БМВ" выгорел полностью, "Киа" огонь задел частично. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Маршала Жукова, 50/2 поступило 6-го января в 01:22. Открытое горение ликвидировали в 01:39. На место, помимо МЧС, также прибыли сотрудники полиции.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Парголово сгорел одноэтажный жилом дом.

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"