  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:30
41
nadezhda_sib
Код вставки плеера

В Кировском районе загорелись две машины

0 0

У одной из них выгорел багажный отсек, другую огонь охватил полностью.

Спасатели тушили горящие иномарки ночью в Кировском районе Петербурга. "БМВ" выгорел полностью, "Киа" огонь задел частично. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Маршала Жукова, 50/2 поступило 6-го января в 01:22. Открытое горение ликвидировали в 01:39. На место, помимо МЧС, также прибыли сотрудники полиции.

Сведения о пострадавших не поступали. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Парголово сгорел одноэтажный жилом дом. 

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: иномарки, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии