В Парголово сгорел одноэтажный жилом дом

К ликвидации огня привлекли 14 сотрудников МЧС.

Вечером 5-го января в Парголово загорелся одноэтажный жилой дом. Огонь охватил территорию площадью 120 кв. метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Байкальской улице, дом 15 поступило в 22:15. Пламя охватило обстановку и кровлю. Открытое горение ликвидировали в 23:52.

По предварительным данным, есть погибшие.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в пожаре на улице Декабристов в Петербурге пострадали пять человек.

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Иван Иванов

Фото: VK / Ева Орлова