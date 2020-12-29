В Парголово сгорел одноэтажный жилом дом

Вечером 5-го января в Парголово загорелся одноэтажный жилой дом. Огонь охватил территорию площадью 120 кв. метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
Сообщение о пожаре на Байкальской улице, дом 15 поступило в 22:15. Пламя охватило обстановку и кровлю. Открытое горение ликвидировали в 23:52.
По предварительным данным, есть погибшие.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в пожаре на улице Декабристов в Петербурге пострадали пять человек.
Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Иван Иванов
Фото: VK / Ева Орлова
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все