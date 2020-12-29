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В Парголово сгорел одноэтажный жилом дом

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К ликвидации огня привлекли 14 сотрудников МЧС.

Вечером 5-го января в Парголово загорелся одноэтажный жилой дом. Огонь охватил территорию площадью 120 кв. метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре на Байкальской улице, дом 15 поступило в 22:15. Пламя охватило обстановку и кровлю. Открытое горение ликвидировали в 23:52.

По предварительным данным, есть погибшие. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в пожаре на улице Декабристов в Петербурге пострадали пять человек. 

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Иван Иванов

Фото: VK / Ева Орлова

Теги: жилой дом, парголово, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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