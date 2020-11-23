В Кировском районе задержали петербуржца, подозреваемого в хранении наркотиков

Увидев полицейских, подозреваемый бросил на землю более 50 свертков с веществом.

Во вторник, 13 июля, около восьми часов вечера, наряд, патрулировавший Кировский район, задержал гражданина, которого подозревают в хранении наркотических веществ. Задержанный проходил по ориентировке и по приметам был похож на того, кого разыскивали силовики за совершение хулиганских действий на Шотландской улице. Об этом сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны по городу и области.

Когда мужчина увидел патруль, он выкинул более 50 свертков, в которых, как оказалось позже, был мефедрон. Попытка бегства не удалась: он был задержан нарядом вневедомственной охраны, а затем передан сотрудникам полиции. Прибывшие на место следователи изъяли 52 свертка, замотанных в изоленту.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv