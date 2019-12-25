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В Кировском районе Ленобласти вспоминают о подвигах защитников Родины
Сегодня, 17:58
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В Кировском районе Ленобласти вспоминают о подвигах защитников Родины

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В музее-заповеднике прошла презентация передвижной выставки и сборника статей "Их имена забыться не должны".

В четверг, 23 декабря, в выставочном зале музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда" прошла презентация передвижной выставки и сборника статей "Их имена забыться не должны", выпущенных к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Инициатором и руководителем этого проекта выступила директор историко-краеведческого фонда "Люби свой край" Ирина Стоян. В сборник вошли статьи, рассказы о героях крепости Орешек, Валаамских юнгах и Шлиссельбургском десанте сентября-ноября 1941 года, событиях борьбы за станцию Мга. 

Выставка представляет собой десять информационных стендов. Организаторы хотят размещать ее в учебных и культурных заведениях Кировского района. 

Область планирует создать единый музейный комплекс, посвященный Ленинградской битве.

Фото: Фрагмент диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" / Википедия (Игорь Питер)

Теги: великая отечественная война, кировский район, прорыв блокады ленинграда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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