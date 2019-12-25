Область планирует создать единый музейный комплекс, посвященный Ленинградской битве

В него войдут действующие сегодня музеи "Дом авиаторов", "Прорыв блокады Ленинграда", "Кобона: Дорога жизни", музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни", памятники "Зеленого пояса Славы", а также музей Дороги жизни.

В четверг, 23 декабря, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что в области собираются создать единый музейный комплекс, посвященный Ленинградской битве.

В комплекс войдут уже действующие музеи ("Дом авиаторов", "Прорыв блокады Ленинграда", "Кобона: Дорога жизни", музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни", памятники "Зеленого пояса Славы"), а также музей Дороги жизни в деревне Коккорево, который откроется для посетителей в мае 2022 года.

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, благодаря этой инициативе появится возможность через единое финансирование показывать туристам все памятники.

Фото: Фрагмент диорамы "Прорыв блокады Ленинграда" / Википедия (Игорь Питер)