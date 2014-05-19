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В Кировском районе водитель Dacia сбил петербуржца на пешеходе

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Петербуржца госпитализировали.

Вечером 7 августа в Кировском районе водитель автомобиля Dacia сбил петербуржца на пешеходном переходе. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

На видео можно увидеть, как молодой человек, которому на вид 30-35 лет, переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Отметим, что молодой человек увидел автомобиль, но, стоит предположить, думал, что водитель остановится. В результате столкновения мужчина улетел на несколько метров, перевернувшись в воздухе. Его госпитализировали в 26-ю городскую больницу. 

Водителем оказался 21-летний уроженец республики Саха (Якутия). В этом году он четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Обстоятельства ДТП выясняются. 

Ранее мы писали, что пьяный петербуржец насмерть задавил женщину во дворе на Народного Ополчения.

Видео: Piter.tv

Теги: дтп, пешеходный переход, сбили
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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