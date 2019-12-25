Пьяный петербуржец насмерть задавил женщину во дворе на Народного Ополчения

Мужчина ранее четырежды привлекался к уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем.

Пьяный водитель задавил петербурженку в Кировском районе. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ранним утром 8 августа во дворе дома №173 по проспекту Народного Ополчения. За рулем Mazda Xedos находился 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он наехал на 33-летнюю женщину, которая сидела на обочине. Пострадавшая скончалась на месте.

Мужчина ранее четырежды привлекался к уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем, но избегал наказания либо по примирению сторон, либо получал условный срок.

На выходных велосипедиста сбили на переходе во Фрунзенском районе. Как сообщили очевидцы, утром 8 августа велосипедист проезжал на зеленый сигнал светофора на перекрестке улиц Димитрова и Бухарестской, однако водитель легковушки не затормозил.

Фото: Piter.tv