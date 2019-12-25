В Кировском районе сгорела "Газель"

Сведения о пострадавших не поступали.

Утром во вторник, 31 августа, около 10:13 на пульт управления МЧС поступил сигнал о пожаре в Кировском районе.

Прибывшие на место спасатели отметили, что у дома №48 по бульвару Новаторов горит "Газель". У машины выгорел кузов. Где в это время был водитель, неизвестно. Пока сведения о пострадавших не поступали.

С огнем справились за 17 минут. К ликвидации пожара привлекли 1 единица техники и 5 человек личного состава.

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Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте