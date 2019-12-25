В Кировском районе ремонтируют дорогу для жителей трех деревень

Специалисты создают объезд протяженностью 1 километр.

В четверг, 30 июля, дорожники начали реконструкцию участка дороги вблизи деревень Горная Шальдиха, Войпала и Сирокасска Кировского района. Благодаря укладке нового асфальта, местные жители смогут значительно сократить путь до Муринского шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Ленавтодор".

Контракт на проведение мероприятий был подписан в мае: его сумма составила 50 миллионов рублей. Согласно документу, специалистам предстоит создать объезд полуразрушенного моста, выезд на который закрыт с 2011 года. Протяженность участка – 1 километр.

Кроме того, представители Ленавтодора и дорожного комитета планируют приехать Горную Шальдиху с рабочим визитом.

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Фото: Piter.TV