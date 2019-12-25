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На Выборгском шоссе на дорогу рухнул незакреплённый блок газобетона
Сегодня, 14:23
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nastya960

На Выборгском шоссе на дорогу рухнул незакреплённый блок газобетона

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Рабочие убрали полосу менее, чем за полчаса.

На дороге "Парголово – Огоньки", которая является дублёром федеральной трассы А-181 "Скандинавия", произошел неприятный инцидент. На 26-ом километре с проезжавшего большегруза упал незакреплённый блок газобетона. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти.

Осколки разлетелись по всей проезжей части. Тяжесть блока была такова, что при ударе он растрескался и рассыпался сразу на несколько метров.

На место оперативно прибыли специалисты, котогрые вручную убрали крупные осколки, а бетонную крошку убрал трактор со щеткой.

Фото: пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области

Теги: выборгское шоссе, дорога
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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