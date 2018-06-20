Очевидцы: в Кировском районе дальнобойщики протестуют против "Платона"

Утром 27 марта петербургские дальнобойщики вышли на акцию протеста. Водители высказывают свое мнение относительно внедренной в России системы "Платон". Также мужчины оказались недовольны повышением цен на топливо.

Как отмечают организаторы мероприятия, на данный момент участники готовы на сутки остановить свой транспорт. Большегрузные машины замерли на пересечении проспекта Маршала Жукова и Дороги на Турухтанные острова.

Дальнобойщики одеты в светоотражающие жилеты, чтобы протестующих могли отличить правоохранительные органы. Сейчас полиция уже находится на месте событий.

Ранее Piter.tv писал о том, что с началом весны изменятся тарифы на ЗСД.

Фото и видео: YouTube/Разумный патриот