С началом весны изменятся тарифы на ЗСД

Однако, изменение коснуться только тех, кто пользуется роуминговыми транспондерами.

С началом весны в Петербурге изменится тариф на проезд по Западному скоростному диаметру. Однако, изменение коснуться только тех, кто пользуется роуминговыми транспондерами. Об этом сообщает пресс-служба компании "Магистраль Северной столицы".

Водители, часто использующие транспондеры сторонних эмитентов во время поездок по ЗСД, будут оплачивать проезд по базовому тарифу. Это правило распространяется на устройства электронной регистрации проезда, эмитентом которых является сама компания. пресс-служба компании "Магистраль Северной столицы"

За сквозной проезд по ЗСД и при отсутствии платы по системе "Платон", грузовик заплатит ночью на 223 рубля меньше, чем при проезде по КАД.

Днем при таком же денежном расходе существенно экономится время на проезд.

Фото: Piter.TV





