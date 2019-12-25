В Кировском районе задержали троллейбусного воришку со стажем

Мужчина украл у одного кондуктора мобильный телефон, а у другого 2 тысячи рублей.

В Кировском районе Петербурга задержали 54-летнего вора-рецидивиста, который обчищал карманы кондукторов в троллейбусах. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

В ходе следствия удалось установить как минимум двух жертв подозреваемого. Установлено, что 8 сентября мужчина украл у 41-летнего кондуктора мобильный телефон. В этот день он также похитил 2 тысячи рублей у 62-летнего контролера.

По факту двух краж возбуждены уголовные дела. Известно, что задержанный был ранее судим. Сейчас он нигде не работает.

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