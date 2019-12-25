В Кировском районе отремонтируют участок трассы для жителей местных деревень

Работы завершатся следующим летом.

Специалисты готовятся к ремонту участка дороги Войпала – Сирокасска – Горная Шальдиха. Долгое время жителям местных деревень приходилось совершать объезд в 16 километров по Мурманскому шоссе. Об этом сообщила пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области.

Согласно проекту, новая дорога будет пролегать в обход аварийного моста через Рябиновку, который является сооружением эпохи Петра I. Стоимость контракта с подрядчиком на проведение работ составит 51 миллион рублей.

Трасса будет сдана в середине лета 2021 года. На время ремонта объезд пролегает по Мурманскому шоссе и трассе "Подъезд к станции Жихарево".

Ранее мы рассказали о том, что на трассе "Скандинавия" разбирают мост через реку "Птичья".

Фото: Piter.TV, Пресс-служба дорожного комитета