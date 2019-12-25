На трассе "Скандинавия" разбирают мост через реку "Птичья"

В среду, 6 мая, в Выборгском районе продолжились работы по демонтажу однопролетного моста через реку "Птичья". Об этом сообщил ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Напомним, что дорожники приступили к сносу конструкции в конце апреля. Скоро начнется разборка перильного ограждения и тротуарных плит, демонтаж пролетного строения и конусов.
Завершение работ запланировано на июнь. После этого специалисты возвели новый восьмиполосный мост с тротуаром шириной 1,5 метра.
Ранее мы рассказали о том, что в Выборге продолжают проводиться плановые дезинфекции.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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