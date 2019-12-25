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В Выборге продолжают проводиться плановые дезинфекции
Сегодня, 18:02
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lizapoluda

В Выборге продолжают проводиться плановые дезинфекции

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Сегодня специалисты обработают несколько улиц.

В среду, 6 мая, в Выборге пройдут работы по обеззараживанию межквартальных проездов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Дезинфекторы обработают Тупиковую, Горную, Офицерскую и Стрелковую улицы. В четверг, 7 мая, санобработку проведут на Школьном и Каменном переулках, улицах Мира и Кеппа.

Напомним, что противоэпидемические мероприятия в городе проводятся согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Во время дезинфекций гражданам с аллергическими заболеваниями рекомендуется оставаться дома.

Ранее мы рассказали о том, что пожарные и спасатели привели в порядок захоронение в Таммисуо.

Фото: Pixabay 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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