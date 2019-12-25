В Кировском районе открылся Центр социальной реабилитации инвалидов

Центр сможет принимать 3 тысячи человек в год.

В Кировском районе Петербурга открылся Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Строительство учреждения обошлось городу в 400 млн рублей, только на оборудование и оснащение понадобилось 30 млн рублей. В центре есть бассейн с подъемником и тренажерами для гидрореабилитации, специально оборудованные залы для адаптивных видов спорта, а также соляные пещеры и инфракрасная сауна. Центр рассчитан для комплексной реабилитации взрослых и детей.

Также в учреждении есть "тренировочная квартира", в которой подопечные смогут подготовиться к самостоятельной жизни. В зале также открыты трудовые мастерские, где можно освоить цветоводство и озеленение, а также швейное дело.

В скором времени в центре откроют и новые отделения – восстановительной реабилитации, психологической и педагогической помощи, а также социального патронажа для детей-инвалидов.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью могут компенсировать ОСАГО.

Фото: пресс-служба Смольного