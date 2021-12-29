В Кировском районе после ремонта открылся МФЦ

Центр работает по предварительной записи.

В Кировском районе завершился ремонт МФЦ, расположенного на проспекте Народного ополчения. Первых заявителей сектор №1 МФЦ Кировского района принял уже во вторник, 11 января. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

В центре для петербуржцев работают 20 окон приема и выдачи документов. В МФЦ доступны более 350 государственных услуг. Также в центре можно распечатать QR-код.

Центр работает по предварительной записи. Записаться на прием можно online, на портале госуслуг Петербурга или через приложение "Госуслуги".

Ранее в двух районах Петербурга открылись еще два МФЦ.

Фото: gu.spb.ru