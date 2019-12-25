В двух районах Петербурга открылись два МФЦ

В настоящее время в городе работают 59 МФЦ и 8 центров оказания услуг для бизнеса.

В Петербурге открылись два МФЦ – на Валдайской улице в Шушарах и на улице Турку. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по информатизации и связи.

В МФЦ для петербуржцев доступны свыше 350 государственных услуг: можно получить свидетельство о рождении, поменять паспорт и водительское удостоверение, устроить ребенка в детский сад и школу, зарегистрировать недвижимость, напечатать сертификат о вакцинации и сертификат переболевшего COVID-19 и другие необходимые услуги и не только,

Оба МФЦ работают по предварительной записи. Записаться на прием можно online, на портале госуслуг Петербурга или через приложение "Госуслуги".

Ранее стало известно, как будут работать МФЦ в Петербурге в новогодние праздники.

Фото: ВКонтакте / СПБ ГКУ "МФЦ"