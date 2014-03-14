Стало известно, как будут работать МФЦ в Петербурге в новогодние праздники

С 9 января работа МФЦ возобновится согласно штатному расписанию.

В пятницу, 31 декабря, сектор 1 МФЦ Василеостровского района, сектор 5 МФЦ Калининского района, сектор 5 МФЦ Приморского района, сектор 1 МФЦ Курортного района и мобильные офисы госуслуг работать не будут. Остальные будут работать до двух часов дня. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В праздники с 1 по 8 января включительно МФЦ и мобильные офисы госуслуг работать не будут. Запись на прием возобновится с 9 января через телефон или сайт госуслуг.

Отмечается, что режим работы также опубликован на Портале госуслуг.

Фото: пресс-служба СПБ ГКУ "МФЦ"