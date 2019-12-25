Неизвестный украл из квартиры гладильщицы 4,4 миллиона рублей в Кировском районе

Полиция разыскивает подозреваемого в краже.

Из квартиру женщины, работающей гладильщицей, пропали более 4 млн рублей и ювелирные изделия. Заявление в полицию поступило 15 марта, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ценные вещи были украдены из дома №19 на улице Бурцева. Как установили оперативники, злоумышленник пробрался квартиру 39-летней потерпевшей, украл деньги, после чего скрылся с места.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что неизвестный избил ногами 19-летнего петербуржца в метро.

Фото: Piter.tv