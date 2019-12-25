Неизвестный избил ногами 19-летнего петербуржца в метро

Инцидент произошел в вестибюле станции метро "Проспект Большевиков".

Сотрудники полиции Невского района выясняют обстоятельства конфликта в вестибюле станции метро "Проспект Большевиков". Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Информация о конфликте между двумя мужчинами поступила 16 марта в 10:10. Со слов обратившейся, на лестничном пролете, ведущем к эскалатору (на подъем), в результате словесного конфликта неизвестный мужчина ногами избил ее 19-летнего знакомого.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник разыскивается.

Ранее стало известно, что петербуржец, разгромивший кофейню, предстанет перед судом.

Фото: Piter.tv