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Петербуржец, разгромивший кофейню, предстанет перед судом

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Он из хулиганских побуждений разбил кондитерскую витрину стоимостью 69 тысяч рублей.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца. Он в ноябре 2021 года разромил кофейню. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга. 

По версии следствия, утром 26 ноября 2021 года обвиняемый забежал в кофейню "Стандарт Коффее" на Железноводской улице и из хулиганских побуждений разбил кондитерскую витрину стоимостью 69 тысяч рублей, причинив собственнику материальный ущерб. Работники кафе нажали тревожную кнопку. На место приехали правоохранители и задержали мужчину.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Ранее полиция Петербурга выявила финансовую пирамиду.

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: кофейня, прокуратура
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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