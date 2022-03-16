Петербуржец, разгромивший кофейню, предстанет перед судом

Он из хулиганских побуждений разбил кондитерскую витрину стоимостью 69 тысяч рублей.

Прокуратура Василеостровского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца. Он в ноябре 2021 года разромил кофейню. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

По версии следствия, утром 26 ноября 2021 года обвиняемый забежал в кофейню "Стандарт Коффее" на Железноводской улице и из хулиганских побуждений разбил кондитерскую витрину стоимостью 69 тысяч рублей, причинив собственнику материальный ущерб. Работники кафе нажали тревожную кнопку. На место приехали правоохранители и задержали мужчину.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Ранее полиция Петербурга выявила финансовую пирамиду.

Видео: прокуратура Петербурга