В Кировском районе лопнувший люк обстрелял машины

Автомобили пострадали от чугунных осколков.

В Кировском районе несколько автомобилей пострадали от осколков лопнувшего люка. Об этом очевидцы рассказали "Фонтанке.ру".

Инцидент случился 18 августа на набережной реки Екатерингофки. Канализационный люк лопнул под тяжестью автомобилей и разлетелся на мелкие частицы, повредив два ближайших автомобиля. Еще один участник движения угодил в образовавшуюся яму.

ГУП "Водоканал" закрыл дыру новым люком. На предприятии сказали, что что в произошедшем нет ничего экстраординарного. Когда пострадавшим будет выплачена компенсация не уточняется.

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