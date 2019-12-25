В акватории Ладожского озера из рыболовных сетей спасли пять турпанов

Ленинградская область является перевалочным пунктом для этих птиц.

Комитет по животному миру Ленобласти проводил рейд по охране охотничьих угодий. В акватории Ладожского озера специалисты заметили птиц, попавших в рыболовные сети.

Из сетей достали турпанов – крупных нырковых уток. Их вес достигает 1,9 килограмма, длина тела 51-58 сантиметров, размах крыльев – до метра. Ленинградская область является перевалочным пунктом для этих птиц. Любыми местами для остановки на кормежку являются Загубье, Невская губа, северо-западная часть Ладоги, озера Карельского перешейка.

В сеть попали пять турпанов и, если бы специалисты не подоспели вовремя, то турпаны бы погибли.

Ранее орнитологи рассказали, где в Ленобласти находится самая крупная стоянка перелетных кроншнепов.

Фото: pexels; ВКонтакте / Комитет по животному миру Ленинградской области